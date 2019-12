Barragens de Taquarembó e Jaguari receberão recursos federais

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, esteve em agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na última semana, em Brasília, onde recebeu o comprometimento de o andamento das obras nas barragens Taquarembó e Jaguari, na região centro-oeste gaúcha, receberá o repasse de R$ 33 milhões no exercício 2019-2020. Seriam R$ 25 milhões para Taquarembó, que conta com 90% da primeira fase concluída, e outros R$ 8 milhões para Jaguari, que está com 18% de execução. Os municípios beneficiados são Dom Pedrito, São Gabriel, Lavras do Sul, Santana do Livramento, Rosário do Sul e Cacequi, integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria.