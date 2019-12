Cpers aponta 'mesmos problemas' em novo pacote apresentado por Leite

Um dia após o anúncio de mudanças no pacote que altera o plano de carreiras dos professores , o Cpers Sindicato criticou as alterações propostas pelo governador Eduardo Leite. Durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (13), a presidente da entidade, Helenir Schurer, disse que não viu avanços na nova proposta, alegando que o "principal problema" continua, que se constitui "na própria categoria pagando pelos reajustes".

Helenir ressaltou que o Cpers seguirá em greve na próxima semana, acompanhando a votação do pacote na Assembleia Legislativa, prevista para tramitar no plenário entre 17 e 19 de dezembro.

A dirigente criticou as comparações feitas com Santa Catarina, citando que os professores do Estado vizinho possuem benefícios como gratificação de bonificação, assessoria por exercício de direção e prêmio por desempenho. Helenir também apontou como problemática a reformulação na tabela salarial do magistério, cuja diferença salarial entre os níveis passou a ser de 30%, quando antes era 100%.

"É verdade que aumentaram a diferença entre os níveis, mas no nosso plano atual é de 100%", frisou.