Polícia Federal construirá nova sede no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal vai construir uma nova sede no Rio Grande do Sul para abrigar a superintendência e diversos setores, como áreas de inteligência, perícia e delegacias especializadas. A área onde será erguido o prédio fica na região onde estão as instalações da Justiça Federal e Receita Federal, próximo à orla do Guaíba.

O termo de destinação do terreno, que está desocupado, foi assinado nessa segunda-feira (9). O imóvel é do Banco Central (BC), segundo a Polícia Federal. A Secretaria de Patrimônio da União fez a cedência. O diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, veio à Capital para oficializar a transferência.

A futura instalação ainda não tem data área ser feita. O superintendente da polícia no Estado, Alexandre Isbarrola, projeta para um prazo de cinco a 10 anos. Ainda será feito projeto seguindo especificações e padrões de sedes de superintendências de outras regiões do País. "

A atual sede, que fica na avenida Ipiranga, está pequena para todas as áreas de atuação. O local abria setores há 15 anos. "O prédio não foi projetado para atender as especificidades da PF, e acabamos não conseguindo aproveitar bem o espaço", diz Isbarrola. O prédio foi adaptado para receber a estrutura do órgão policial.

Devido a limitações de espaço físico, alguns segmentos como o de inteligência e operacional tiveram de ser transferidos para a antiga sede, na zona norte de Porto Alegre, informou o superintendente. "Vamos receber equipamentos de ponta para o laboratório de informática e não temos espaço ou condições do prédio para demanda de energia e refrigeração adequadas", citou Isbarrola.

A futura área tem como vantagem a maior proximidade com órgãos que a PF tem atuação. Também por ter localização central, o local deve ajudar no acesso do público a serviços. A confecção de passaporte acabou sendo realocada em um posto no Shopping Praia de Belas devido à carência de espaço físico.

A meta é erguer um prédio que atenda a características de instalações de outros estados. "O Rio Grande do Sul é o único que não tem no Sul", observou o superintendente. "Vamos fazer o projeto e buscar recursos", adiantou. Isbarrola diz que a intenção é trocar o atual prédio, que fica em uma região valorizada, pela construção da futura nova sede.