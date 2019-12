Viagens do BikePOA em novembro aumentam 23% na comparação com 2018

Os porto-alegrenses seguem desfrutando do serviço de aluguel de bicicletas BikePOA. No mês de novembro deste ano, foram realizadas 91.931 viagens, representando aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 75 mil viagens foram feitas pelos usuários.

Os dados são da operadora Tembici, responsável pelo sistema, que conta com o patrocínio do Itaú Unibanco. Hoje, Porto alegre contabiliza 41 pontos do BikePOA, com 410 bicicletas sendo disponibilizadas para a população.