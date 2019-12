Investigação aponta desvios na compra de alimentos pelo Exército no Rio Grande do Sul

Uma investigação que veio à tona nesta terça-feira (10) apura desvios de recursos públicos na compra de alimentos para abastecer quartéis do Exército no Rio Grande do Sul. Polícia Federal (PF), Ministério Público Militar (MPT) e o próprio Exército cumpriram na manha desta terça oito mandados de busca e apreensão em Alegrete e Uruguaiana, conforme nota da PF.

As irregularidades foram detectadas no processo de licitação. Os mandados foram expedidos pela Justiça Militar e visam a completar as informações obtidas durante a investigação para identificar os envolvidos no esquema e participação específica de cada um, explicou a polícia.

O Comando Militar do Sul (CMS) emitiu nota indicando que tem conhecimento das investigações "realizadas pelo Ministério Público Militar há algum tempo". a fim de esclarecer e prestar as informações necessárias às investigações" e que "como instituição idônea e transparente, tem contribuído a fim de esclarecer e prestar as informações necessárias".

Confira a nota emitida pelo Comando Militar do Sul (CMS):

"O Comando Militar do Sul informa que tem conhecimento das investigações em questão, pois já estão sendo realizadas pelo Ministério Público Militar há algum tempo. Acrescenta ainda que, como instituição idônea e transparente, tem contribuído a fim de esclarecer e prestar as informações necessárias às investigações. A Instituição não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou ilícito praticado por seus integrantes. Qualquer conduta, dentro da Força, que desvie do que é estabelecido legalmente será apurado e, se constatadas irregularidades, seus responsáveis responderão de acordo com a legislação em vigor."