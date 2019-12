Secretário de Saúde de Bom Jesus é afastado por cobrança em exames do SUS

O secretário municipal de Saúde do município de Bom Jesus, Júlio Nagiby Godoy Tessari, e a diretora administrativa do Hospital Bom Jesus foram afastados por 120 dias em operação que apura irregularidades no SUS. A ação desencadeada pelo Ministério Público gaúcho investiga a cobrança indevida ou em duplicidade de procedimentos e exames realizados pelo sistema, envolvendo a prefeitura do município e laboratórios credenciados. A reportagem do Jornal do Comércio entrou em contato com a pasta, que afirmou que não se pronunciaria sobre o caso no momento.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e sedes de laboratórios nas cidades de Bom Jesus, Vacaria e São Francisco de Paula, bem como na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus.

De acordo com o MP, as investigações descobriram que pacientes que necessitavam realizar exames pelo SUS procuravam o secretário de Saúde, que telefonava diretamente para os laboratórios investigados para marcar as consultas em nome das pessoas. Durante os agendamentos, ele afirmava que os pagamentos seriam realizados pelos pacientes.

Além desses valores, porém, os laboratórios recebiam a mesma importância da prefeitura, via SUS. Assim, o laboratório recebia em duplicidade. Outra irregularidade apurada é o desvio de medicamentos pela diretora do hospital afastada.

As investigações ainda descobriram que o secretário negociava vaga em hospital para a realização de cirurgia, realizando o fura-fila em benefício de algum paciente.