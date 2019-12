TST derruba multa de R$ 32 milhões a sindicatos por greve na Petrobras

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) derrubou nesta segunda-feira (9) as multas de R$ 32 milhões que haviam sido aplicadas aos sindicatos de petroleiros no mês passado.

Em 25 de novembro, os petroleiros de bases ligadas à FUP (Federação Única dos Petroleiros) iniciaram uma greve em protesto contra demissões e transferências de empregados, mas o ministro do TST Ives Gandra da Silva Martins Filho considerou a mobilização abusiva, multou os sindicatos e bloqueou suas contas.

A FUP decidiu suspender o ato no dia 27, dois dias após começar.

A sessão do TST agora abriu divergência, as multas caíram e os valores devem ser devolvidos com o fundamento de que o Judiciário pode restringir e responsabilizar os sindicatos pelos danos posteriores, mas não impedir a greve.

Agência O Globo