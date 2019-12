Rodoviários voltam a protestar em Porto Alegre contra extinção do cargo de cobrador

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Motoristas e cobradores de ônibus voltaram a protestar nesta segunda-feira (9), em Porto Alegre, contra a extinção do cargo cobrador no transporte público da Capital. A categoria realiza uma operação tartaruga nos corredores das avenidas Osvaldo Aranha, João Pessoa e Farrapos, gerando transtornos no trânsito.

As manifestações ocorrem desde às 7h e se direcionavam à prefeitura da Capital. Representantes da categoria caminhavam à frente dos ônibus levando faixas contra o projeto de lei do prefeito Nelson Marchezan Júnior . De acordo com a Câmara de Vereadores, o projeto deve estar apto para entrar na pauta de votação a partir de quarta-feira (11).

A medida em tramitação na o legislativo municipal prevê retirar a função dos cobradores em alguns horários da tabela. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa), Adair da Silva, cerca de 3,6 mil trabalhadores serão afetados pela medida.

Os manifestantes que protestam nos três dos principais eixos de transporte coletivo da cidade previam se encontrar no centro, próximo da Rodoviária, para depois, em conjunto, seguir a sede do Executivo. Após a concentração na frente da sede do governo municipal, representantes dos sindicatos de trabalhadores envolvidos no protesto iriam até Câmara de Vereadores, onde o projeto deve ir a votação em breve.

Operação tartaruga reflete no trânsito em direção ao Centro da Capital. Foto Bruna Oliveira/Especial/JC

Na avenida Osvaldo Aranha, muitos passageiros abandonaram os coletivos e decidiram fazer o trajeto a pé. A manifestação causou indignação de algumas pessoas. A cozinheira Alessandra de Oliveira pegou ônibus às 6h40min no bairro Mário Quintana, mas teve de deixar o coletivo na altura do Hospital de Pronto Socorro (HPS). "Trabalho no Centro e desse jeito vou chegar atrasada. É um absurdo", afirmou.

Na Avenida João Pessoa dezenas de pessoas também desceram dos veículos e rumaram a pé no sentido bairro-centro quando uma grande fila com ao menos 15 ônibus ficaram totalmente parados próximo 8h, nas proximidades do Parque da Redenção.