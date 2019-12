Ataque no Maranhão deixa dois índios mortos; Moro fala em enviar Força Nacional

Dois índios da etnia Guajajara morreram após terem sido atacados nesse sábado (7) às margens da rodovia BR-226, localizada no município de Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão, 500 quilômetros ao sul da capital São Luís. As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular do Estado.