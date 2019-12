Associação dos Procuradores do Estado renova diretoria

A Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs) realiza na quinta-feira (12) a solenidade de posse da nova diretoria da entidade, eleita para o período de 2020-2021. Ex-procurador-geral do Estado, Carlos Henrique Kaipper será o novo presidente da Apergs. A posse acontece às 17h, no Hotel Intercity Premium, em Porto Alegre. Na oportunidade, também assumirá a nova diretoria da Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Esapergs).

A atual presidente Apergs, Marcela de Farias Vargas, finaliza o mandato destacando o trabalho para mostrar a importância da advocacia pública e de dar maior visibilidade à carreira de procurador do Estado. Ela cita ações importantes, como a que garantiu que o Estado deixasse de pagar as parcelas mensais da dívida com a União. Marcela cita também o papel desempenhado pelos procuradores em oferecer estrutura e segurança jurídica para a realização de políticas públicas por parte do governo.