Mobilização irá realizar exames gratuitos para diagnóstico de câncer de pele neste sábado

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realiza neste sábado uma ação em alusão ao Dezembro Laranja, mobilização que alerta sobre a importância da prevenção, diagnóstico e cuidados ao câncer de pele. Em Porto Alegre, a seccional gaúcha da SBD irá distribuir 250 fichas de atendimento ao público, das 9h às 15h, no Postão da IAPI (avenida Três de Abril, nº 90 – bairro Passo D’Areia). Além disso, também haverá atendimento no Ambulatório de Dermatologia Sanitária (avenida João Pessoa, nº 1.327 – Bairro Farroupilha).

O atendimento será gratuito e o paciente terá acompanhamento durante o tratamento indicado, que será realizado com parceria com a regional estadual da Sociedade de Cirurgia Plástica. A novidade, esse ano, será a disponibilidade de um ponto adicional de atendimento em frente ao prédio graças a uma parceria com o Ministério Público Estadual. “O câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil, sendo a incidência ainda maior no nosso Estado. A detecção precoce impacta diretamente no aumento das chances de cura. Por isso, a Campanha da SBD é uma ação extremamente importante para toda a população. Teremos quase dois mil pacientes atendidos gratuitamente por dermatologistas no RS”, afirma a presidente da SBD-RS, Taciana Dal'Forno Dini.

Ao todo, serão dez pontos de atendimento no Rio Grande do Sul, sendo dois na Capital e os demais no interior. O site da campanha é o www.dezembrolaranja.com.br e, em todo o país, serão cerca de quatro mil médicos dermatologistas e voluntários que prestarão atendimento gratuito para diagnóstico do câncer de pele. As consultas serão realizadas em cerca de 130 postos espalhados pelo Brasil. O mutirão de consulta é realizado desde 1999 e já beneficiou mais de 600 mil pessoas.

Locais com atendimento no Rio Grande do Sul

Porto Alegre

- Ambulatório de Dermatologia Sanitária

Av. João Pessoa, 1.327

Informações (51) 3288.7654

- Posto de Saúde IAPI

Rua Três de Abril, 90

Informações (51) 3289.3400

Canoas

Ambulatório do Hospital Universitário da ULBRA

3º andar do anexo do Hospital

Avenida Farroupilha, 8.001

Informações: (51) 3464.960

Caxias do Sul

Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul – CECLIN

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130, bloco 15

Informações (54) 5321.82082 - (54) 3218.2342

Lajeado

Ambulatório de Especialidades Médicas do Centro Clínico Univates

Setor C - Prédio 22

Av. Alberto Müller, nº 1.151

Informações (51) 3714.7000 Ramal: 5746

Passo Fundo

Ambulatório de Dermatologia UFFS/HSVP

Rua Reixeira Soares, 808

Informações (54) 3316.4000

Pelotas

Centro de Especialidades Municipal de Pelotas

Rua Voluntários da Pátria, nº 1.428

Informações: (53) 3222.1426

Rio Grande

Ambulatório do Hospital Universitário de Rio Grande

Rua Visconde de Paranaguá, nº 102

Informações: (53) 3233.8800

Santa Cruz do Sul

Hospital Ana Nery

Rua Pereira da Cunha, nº 209

Informações: (51) 2106.4400

Uruguaiana

Policlínica Municipal de Uruguaiana

Av. Presidente Vargas, nº 2990

Informações: (55) 3911.3009