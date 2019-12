Evento promove cultura e empreendedorismo negro em Porto Alegre neste domingo

O casarão conhecido como Solar do Conde de Porto Alegre será espaço de celebração cultural e negritude neste domingo (8). O local, onde atualmente funciona o Espaço Cerco Cultural (rua Riachuelo, 579), recebe o evento gratuito Solar Negro, que deve preencher o antigo prédio do Centro Histórico da Capital com atividades culturais para exaltar a resistência e a beleza da ancestralidade negra, promover o empreendedorismo e contar um pouco da história do espaço.