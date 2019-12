Esgoto em passeio público da Vicente Monteggia começa a ser reparado

Um problema crônico que afeta centenas de moradores da Zona Sul de Porto Alegre pode ser solucionado. A prefeitura começou uma intervenção para reparar o esgoto que corre a céu aberto na avenida Vicente Monteggia.

De acordo com a vereadora Comandante Nádia (MDB), que abriu protocolo junto ao 156 após matéria publicada no Jornal do Comércio no dia 6 de novembro, o prazo da intervenção, antes de 110 dias, foi reduzido, e as máquinas já estão no local para corrigir o problema. A inconformidade da parlamentar auxiliou no adiantamento do serviço público.

O reparo tenta dar fim ao constante esgoto que é despejado no passeio. Como a calçada é inexistente, o liquido é jogado diretamente na terra, formando um barro nos dias de chuva. Além do mau cheiro, os pedestres correm riscos ao caminhar pela via de tráfego de veículos para evitar o local.