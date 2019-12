Audiência pública sobre concessão do Harmonia ocorre dia 18

A audiência pública para apresentação do projeto de concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) e do trecho 1 da Orla do Guaíba será realizada no próximo dia 18 de dezembro, às 10h, no Auditório Araújo Vianna. A informação foi publicada na edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (2), juntamente com a alteração da data de encerramento da consulta pública, inicialmente prevista para 17 de dezembro e ampliada até o dia da audiência.

A consulta foi lançada pela prefeitura no dia 13 de novembro. Para participar com sugestões que auxiliem na requalificação do edital, é necessário acessar os documentos no site da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE), preencher o formulário disponível e enviá-lo para o e-mail consultaharmoniaetrecho1@portoalegre.rs.gov.br.

No trecho 1 da Orla do Guaíba, a concessionária ficará responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento do espaço. Já no Parque Harmonia, além dos aspectos de gestão da área, estão previstos serviços de engenharia, obras e manutenção do Acampamento Farroupilha.

O investimento previsto na infraestrutura do Harmonia é de R$ 59 milhões. Nos dois espaços, o custo operacional anual é de R$ 8 milhões. O valor de outorga mínima para participar da licitação é de R$ 200 mil. A concessão será por 35 anos.