Campanha contra o sarampo vacina 1,4 mil jovens em Porto Alegre

O Dia D da mobilização contra o sarampo, realizado em todo o País nesse sábado (30), aplicou 1.482 doses da vacina tríplice viral em Porto Alegre. O número divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda é parcial. A campanha tinha como público-alvo jovens de 20 a 29 anos.

Segundo a SMS, 1.969 pessoas dessa faixa etária compareceram às 46 unidades de saúde e à unidade móvel. O maior volume de pessoas que procuraram a imunização foi registrado no Centro de Saúde Modelo e na Unidade Móvel instalada no Parque da Redenção, com mais de 17% das doses administradas.

O número total de pessoas entre 20 e 29 anos vacinadas alcança 3.812 nas duas semanas da campanha e no Dia D. Entre 18 e 30 de novembro, em todas as faixas etárias, foram aplicadas 6.444 doses da vacina, informou a pasta.