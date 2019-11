Corpo do apresentador Gugu é enterrado em São Paulo

Sob aplausos e com muitas homenagens de parentes, amigos e admiradores, o corpo do apresentador de TV Gugu Liberato foi sepultado nesta sexta-feira (29) no Cemitério Gethsêmani, na zona sul de São Paulo. Os parentes do apresentador ficaram em uma área reservada ao lado do jazigo da família e os admiradores acompanharam o enterro em uma área próxima.