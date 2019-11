Liberação da ERS-122 depende de detonação de rochas de encosta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A liberação do tráfego na ERS-122, entre Bento Gonçalves e São Vendelino, na serra gaúcha, depende agora da detonação de uma rocha que corre risco de cair na rodovia. Depois, será feita a recomposição da pavimentação, informa o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer). Com isso, não há previsão de liberação do tráfego. Há rotas alternativas na região.

O Daer adverte que motoristas estão removendo cones para passar pelo trecho, expondo os ocupantes dos veículos e a si mesmos a riscos. Houve casos de veículos de transporte escolar flagrados fazendo a manobra para passar na lateral das pedras.

Uma empresa foi contratada para perfurar o material e planejar a detonação com explosivos, explicou o diretor de Operação Rodoviária do departamento, Sandro Wagner Vaz dos Santos. "Vamos fazer o desmonte da rocha que está projetada na rodovia e com risco de queda", explica Santos. "Temos de desmontar a rocha por meio de uma detonação controlada, pois tem casas na encosta", esclarece o diretor. Furos de até 15 metros de profundidade são feitos na rocha para colocar os explosivos.

A detonação pode ser feita ainda esta semana, mas tudo dependerá do clima, informa o órgão. Se voltar a chover, o procedimento pode ser adiado. O procedimento servirá para estabilizar o talude. Depois da ação, será feita a limpeza para retirada das rochas. A recomposição do asfalto vai atingir até oito metros do trecho.

A alternativa para motoristas que seguirem em direção a Porto Alegre é tomar a RSC-453 e a ERS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino. Quem estiver em Farroupilha pode atravessar Bento Gonçalves e passar pela ERS-446, em Carlos Barbosa, até a ERS-122, em São Vendelino.