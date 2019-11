Governo gaúcho notifica escolas para corte de ponto de grevistas

O governo do Estado começou a notificar, ontem, as escolas para que realizem o corte do ponto dos professores que participarem da greve do magistério estadual. A categoria entrou em greve no dia 18 deste mês em razão do pacote de medidas do Piratini que mexe no plano de carreira dos professores, cortando direitos como, por exemplo, os reajustes por tempo de serviço, conhecidos como triênios.