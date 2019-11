Trânsito no entorno da Casa Azul é parcialmente liberado no Centro de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Depois de um ano e meio com tráfego bloqueado devido a riscos de desabamento da Casa Azul, o trânsito foi parcialmente liberado na rua Riachuelo, no Centro Histórico de Porto Alegre. A liberação, conforme nota da prefeitura, foi feita no começo da manhã desta segunda-feira (25).

O prédio histórico, cuja fachada está sendo estabilizada , fica no cruzamento da Riachuelo com a rua Marechal Floriano Peixoto. A EPTC orienta que é preciso atenção de pedestres e motoristas. A calçada e faixa de trânsito junto à edificação permanecerão bloqueadas até o término da obra, diz a nota no site da prefeitura.

Com a retomada parcial do fluxo, também há alteração em outras vias. A rua Riachuelo volta a ter sentido único da rua Dr. Flores em direção à avenida Borges de Medeiros.

A rua Vigário José Inácio volta a ter sentido único em direção à avenida Salgado Filho. A rua Marechal Floriano volta a ter sentido único da Salgado Filho em direção à rua Jerônimo Coelho, que volta a ter sentido único entre a avenida Borges de Medeiros e a avenida Duque de Caxias. O cruzamento da avenida Salgado Filho pela rua Vigário José Inácio não será mais permitido e retorna à sua configuração original.