Novo Centro de Controle Operacional da Corsan monitora serviços prestados em tempo real

Com o objetivo de proporcionar mais eficiência aos serviços operacionais, que garantam a melhoria na qualidade dos trabalhos prestados à população, a Corsan inaugurou, na sexta-feira, o Centro de Controle Operacional Corporativo (CCO). Instalado em uma sala no 5º andar da sede da Corsan, em Porto Alegre, nove funcionários passam a acompanhar, 24 horas por dia e em tempo real, a situação do abastecimento de água em 29 sistemas da companhia. Ainda neste ano, a ideia é contar com mais três centros de controle operacional nos sistemas de Alvorada/Viamão, Guaíba/Eldorado do Sul e Santa Maria.

De acordo com o governador Eduardo Leite, a medida tem como um de seus propósitos impactar a qualidade dos serviços prestados pelo órgão. “O resultado será uma maior eficiência nos serviços da companhia, permitindo um menor custo, com ganhos operacionais”, disse. Isso porque, segundo a Corsan, os CCOs monitoram as captações de água, controlam as elevatórias de água bruta e tratada, as estações de tratamento de água e esgotos, gerenciam a reserva, a pressão e a vazão das redes de distribuição, identificando eventuais ligações clandestinas. Com o monitoramento em tempo real, a iniciativa permite que a companhia consiga solucionar problemas antes mesmo que eles sejam solicitados pelo cidadão.

Conforme o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti, o CCO Corporativo centraliza todas as informações necessárias das localidades atendidas. “A companhia é dividida em dez regionais, então estamos inserindo no sistema características físicas do fornecimento de água e de coleta de esgoto de cada região. Os CCOs estão posicionados nas unidades que são mais importantes do ponto de vista da concentração populacional. O que temos aqui é a centralização para o tratamento de todos os sistemas locais”, afirmou. Ao todo, a Corsan atende 317 municípios. Até o final do projeto, em 2022, a estimativa é de que mais de 60 municípios sejam beneficiados com sistemas de telemetria e automação integrados.

O projeto estratégico contempla 32 CCOs locais. Ao todo, 11 já estão instalados e seis inaugurados. Entre os resultados obtidos até o momento, estão redução do número de rompimentos, agilidade na detecção de vazamento e ligações clandestinas, redução do consumo de energia elétrica, eficiência no fornecimento de água, otimização dos recursos humanos e materiais. O projeto, de R$37,6 milhões, já teve mais da metade dos recursos investidos.