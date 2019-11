Veja como adotar cartinhas com pedidos de presente para o Papai Noel

Que tal adotar uma cartinha enviada pelos Correios ao Papai Noel? Como o Natal já está quase aí, o Correios reativa a campanha Papai Noel dos Correios que terá este ano mais de 42 mil correspondências que chegaram a 91 unidades no Rio Grande do Sul.

A adoção já começou. Há mais de 30 anos é feita a campanha. Interessados podem apadrinhar cartinhas até 6 de dezembro. Somente no Espaço Cultural Correios Porto Alegre, na Capital gaúcha, segue até dia 7.

Os Correios recebem cartinhas de instituições cadastradas e escolas da rede pública que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. Parceria com as secretarias de Educação desenvolve nos autores das cartas habilidades como redação, endereçamento correto e o uso do CEP. As cartas são lidas e registradas pelos funcionários dos Correios, para depois serem incluídas na campanha.

Mais de 6 milhões de cartinhas foram adotadas em todo o Brasil até este ano. No Rio Grande do Sul, em 2018, foram cerca de 46 mil cartas.

Pontos de adoção de cartas

Porto Alegre:

Casinha do Papai Noel, no Espaço Cultural Correios (térreo do prédio histórico dos Correios na Praça da Alfândega, com entrada pela avenida Sepúlveda)

Agência Moinhos de Vento (rua Coronel Bordini, 555)

Agência Ipanema (avenida Eduardo Prado, 2165)

Agência São João (rua Vinte e Cinco de Julho, 46)

Agência Parque Sarandi (avenida Vinte e Um de Abril, 41)

Outras 86 localidades estão na campanha no interior: Pontos são nas agências centrais.

Alegrete, Alvorada, Arroio do Meio, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Cambará do Sul, Campo Bom, Canela, Canoas, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dois Irmãos, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encantado, Erechim, Estância Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Flores da Cunha, Frederico Westphalen, Getúlio Vargas, Gramado, Gravataí, Guaporé, Ibirubá, Igrejinha, Ijuí, Itaqui, Ivoti, Jaguarão, Lagoa Vermelha, Lajeado, Marau, Montenegro, Nova Petrópolis, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira das Missões, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Rio Grande, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Luis Gonzaga, São Marcos, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Sarandi, Serafina Corrêa, Soledade, Tapejara, Taquara, Torres, Tramandaí, Três Coroas, Três de Maio, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires, Vera Cruz e Veranópolis.

Como participar

Os participantes podem ler as cartinhas, escolher os pedidos que desejam realizar e entregar os presentes nas unidades dos Correios. Somente em Porto Alegre, o processo pode ser feito online , até o dia 29 de novembro. Os presentes registrados no site devem ser entregues no Espaço Cultural Correios Porto Alegre.

O presente deve ser embrulhado em papel pardo e conter o número da carta em letra legível, para identificação do destinatário. Caso haja mais de um presente para a mesma criança, deve-se embrulhar em um único pacote. É proibida a entrega direta do presente. O endereço da criança não é divulgado ou informado ao padrinho.