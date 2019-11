Primeiro dia de paralisação do Magistério gaúcho registra cerca de 490 escolas afetadas

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) informou, no final da tarde desta segunda-feira (18), que o Estado registra 204 instituições de ensino com paralisação integral e 284 com paralisação parcial. A situação faz parte do primeiro dia de greve do Magistério gaúcho anunciado na última quinta-feira (15) pelo Cpers/Sindicato, que representa a categoria.