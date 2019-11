Semana será de temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul

Quem está com saudades de um calorzinho vai aproveitar a semana no Rio Grande do Sul. Os serviços de meteorologia apontam a elevação das temperaturas. Esse domingo (17) já deu uma amostra do aquecimento, que ganhou mais intensidade nesta segunda-feira (18).

No canal da Metsul no YouTube, a meteorologista Istael Sias informou que a entrada de uma massa de ar seco traz o calor. Segundo ela, o ar mais quente está associado ao domínio de uma massa de ar seco. "Até quarta, o tempo será de sol no Estado, em Santa Catarina e Paraná", diz Estael. A temperatura pode ultrapassar 35ºC.

O Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) divulgou mínimas de 10ºC a 16ºC e máximas de 32ºC a 36º C nas regiões gaúchas e também assinala volta da chuva na sexta. Esta segunda-feira teve temperatura mais amena, com mínima de 10ºC e máxima de 16ºC.

A situação começa a mudar na quinta-feira (21), com maior nebulosidade no Sul e Oeste. A chuva vai retornar, mas aos poucos. A quinta ainda será ainda abafada, avisa Estael. "A sexta-feira será de instabilidade, com temporais isolados", explica a meteorologista.

A Somar Meteorologia cita que "não chove intensamente" no Estado há uma semana. Já outubro foi marcado por precipitações recordes, causando problemas em diversas regiões. Na serra gaúcha, há estradas bloqueadas devido à queda de rochas, como a ERS-122

A chuva deve retornar no fim desta semana, como efeito da entrada de uma frente fria. "Mas diferentemente dos últimos episódios, a precipitação passará rapidamente pelo Estado", aponta a Somar.