Feira chega ao fim com expectativa de superar 200 mil livros vendidos

Depois de uma série de dias chuvosos, São Pedro resolveu dar uma "mãozinha" para a Feira do Livro de Porto Alegre.

No final de semana que passou, milhares de pessoas estiveram na Praça da Alfândega e imediações para se despedir da 65ª edição do evento, que terminou oficialmente ontem à noite, com o tradicional cortejo. Os sempre concorridos balaios de ofertas foram ainda mais disputados, uma vez que vários livreiros resolveram fazer promoções "torra-torra". O movimento nos dias de tempo bom faz com que o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho, tenha uma perspectiva otimista em relação aos números da feira. "A expectativa é positiva, registramos um público bem expressivo em todas as atividades. Choveu muito mais do que em 2018, e tivemos um dia a menos (17, enquanto no ano passado foram 18). Mesmo assim, ficamos satisfeitos com a quantidade de visitantes", afirma. No ano passado, a venda de livros teve um aumento de 9% em relação a 2017, com cerca de 237 mil exemplares comercializados. Para 2019, Bottin espera uma marca semelhante. "Tentamos sempre superar o ano anterior, ou, pelo menos, igualar a meta. Não fechamos o balanço ainda (os números oficiais serão divulgados hoje), mas creio que ficaremos na casa dos 200 mil, 200 e poucos mil", acredita. "Levando em consideração que o Brasil é um país carente de leitura - segundo dados de pesquisa feita pelo Instituto Pró-Livro, 44% da população não lê -, esse é um número bastante razoável."