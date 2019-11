Vacinação contra o sarampo para jovens entre 20 e 29 anos começa hoje

Jovens entre 20 e 29 anos compõem o público-alvo da nova etapa da campanha de imunização contra o sarampo, que começa hoje em Porto Alegre. A campanha é nacional e se estende até o dia 30 deste mês. O último sábado de novembro, será o Dia D de mobilização em todo Brasil. Na Capital, foram confirmados até o momento doze casos da doença contagiosa, dos quais seis pacientes têm entre 20 e 29 anos, três possuem 18 anos e três adultos contam com mais de 30 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá a vacina em todas as unidades de saúde. De acordo com o censo do IBGE de 2010, Porto Alegre tem mais de 248 mil jovens entre 20 e 29 anos. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES), cerca de 167 mil são considerados não vacinados e, por isso, precisam atualizar o esquema vacinal.