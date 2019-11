Óleo de navio grego vaza no litoral do Rio Grande do Sul

Em meio aos vazamentos de óleo no litoral do Nordeste do Brasil, agora é o sul que registra um alerta. A Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), no litoral gaúcho, informou que um navio de bandeira grega teve vazamento de óleo por volta das 23h dessa quarta-feira (13).

A embarcação Dimitris L teria tido o problema durante o abastecimento no terminal da Termasa, que faz uma das maiores movimentações de grãos. A superintendência do porto informou que acionou um plano de área. Foram adotados procedimentos ambientais, como a instalação de barreiras de contenção no entorno da embarcação e de absorção do material.

O dado "preliminar" indica vazaram dois a três metros cúbicos de óleo bunker (óleo de navio). "As autoridades da Fepam, do Ibama, da SUPRG, da Capitania dos Portos e do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) estão em ação realizando o trabalho de contenção, identificação das causas e promovendo a retirada do material", disse a SUPRG, em nota em seu site.

O CRAM, que atende o porto nestas situações, realiza o monitoramento da fauna da região, principalmente dos leões marinhos que ficam no entorno dos Molhes da Barra. A principal área envolvida fica entre o terminal da Termasa e Tecon.