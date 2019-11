Rompimento de fibra ótica impediu operação do Trensurb nesta quarta

O rompimento de fibras óticas aéreas próximo à estação de Sapucaia do Sul da Trensurb, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), o primeiro registrado no sistema de transporte desde a adoção desse meio de comunicação, causou o apagão do serviço nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), informou a estatal, por nota. Os trens não circularam desde o começo da manhã, e a oferta do transporte ocorreu um pouco antes das 8h. Por dia, os trens transportam 170 mil passageiros.

A estatal associa o dano a possível vandalismo na linha. "A Trensurb informa que, nesta madrugada, foi identificada pelo Centro de Controle Operacional falha na comunicação na via em função do rompimento de fibras óticas aéreas", diz a nota. O serviço para resolver o rompimento foi acionado à 1h. Ao chegar ao local, aproximadamente 50 fibras estavam rompidas, "provavelmente em decorrência de vandalismo".

Segundo a empresa, a correção foi concluída por volta das 4h30min. Apesar da comunicação com os painéis de controle local de Sapucaia a Novo Hamburgo ter sido reativada, a Trensurb explica que a conexão entre Esteio e a estação Mercado, em Porto Alegre, não retornou imediatamente. "Esses equipamentos foram reabilitados na sequência, alguns com intervenção direta das equipes de manutenção nos locais", detalha a empresa.

Detalhe de fibra rompida e que causou a interrupção dos trens; suspeita é de vandalismo. Foito: Trensurb

A retomada completa do sistema ocorreu por volta das 7h30min. Devido a protocolos de segurança, antes de liberar as estações para os usuários, foi feita uma circulação completa de trens entre as estações Mercado e de Novo Hamburgo nos dois sentidos.

A estatal atribuiu a indisponibilidade do serviço a "um problema pontual, o primeiro já ocorrido envolvendo a rede de fibra ótica da empresa". A nota diz ainda que o índice de regularidade das viagens (número de viagens realizadas em relação ao número total de viagens previstas) é de 99,3% em 2019, e o de pontualidade (número de viagens realizadas no horário previsto em relação ao número total de viagens previstas), é de 99,2%.