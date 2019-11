Escolas norte-americanas promovem intercâmbio de ensino médio em Porto Alegre

Representantes de escolas dos Estados Unidos estarão em Porto Alegre nesta segunda-feira (18) para divulgar o programa High School, que possibilita a alunos de ensino médio brasileiros estudar no país norte-americano. O evento é gratuito e ocorre das 18h30min às 20h, no escritório Flowork (rua Mostadeiro, 777).

A oportunidade é promovida pela World Study Porto Alegre e trará à Capital representantes de quatro escolas particulares: a Solebury School, da Pensilvânia, a Stuart Hall, de Virgínia, a Rivermont Collegiate, de Iowa, e a Lincoln Academy, localizada em Newcastle, no Maine. Serão esclarecidas dúvidas sobre infraestruturas, atividades curriculares e extracurriculares, diferenciais, processos de aplicação do intercâmbio e outros assuntos de interesse dos participantes.

O programa é voltado a estudantes entre 14 e 18 anos. São considerados como base o nível de fluência do inglês e o histórico escolar. As inscrições devem ser realizadas através do site EventBrite