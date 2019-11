Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Proclamação da República

Com o feriado da Programação da República, celebrado em todo o País nesta sexta-feira (15), lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre terão horários especiais de funcionamento.

Depois de dias nublados e com chuva, o feriado de 15 de Novembro deve ter clima mais aberto, com temperaturas amenas. Na sexta-feira, as temperaturas ficam entre 16°C e 23°C, e o sol deve aparecer entre algumas nuvens. Não deve chover na Capital. No sábado e domingo, o tempo deve ser aberto, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá abrir com funcionários se possuir o certificado para isso ou existir um acordo coletivo entre as empresas e os sindicatos. Sem o acordo, os estabelecimentos não podem operar nos feriados.

Os supermercados de Porto Alegre devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários especiais. O Mercado Público estará fechado nesta sexta-feira, mas reabre normalmente no sábado (16). O horário de funcionamento das bancas é das 7h30 às 19h30; restaurantes ficam abertos até as 22h.

As lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir normalmente, entre 11h e 22h.

Os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá à população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte. A loja do TRI da rua Uruguai, 45, não funcionará.

Já os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais na Capital atuarão em regime de plantão. As três unidades do TudoFácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul) estarão fechadas, assim como a Farmácia de Medicamentos Especiais. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (23).

Não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira.

O passeio no City Tour Linha Turismo - Centro Histórico funcionará normalmente, com horários das 9h às 16h. Os tickets do Linha Turismo podem ser adquiridos na Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa, no valor de R$ 30,00. O Centro de Informação Turística (CIT) atenderá das 8h30 às 16h30. Já o CIT do Mercado Público estará fechado. Mais informações no telefone (51) 3289-6765.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado de sexta seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. No sábado (16) e domingo (17), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta sexta-feira, 15, retomando o atendimento na segunda-feira, 18, a partir das 7h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.