Prefeitura de Porto Alegre anuncia novo vencedor da iluminação pública

Reviravolta no certame que decidiu a concessão da iluminação pública em Porto Alegre. A prefeitura da Capital comunicou nesta terça-feira (12) que convocou o segundo colocado na disputa, depois que a Comissão Especial de Licitação Consórcio inabilitou o consórcio IP Sul, que fez o maior lance no leilão ocorrido na B3, a bolsa de valores de São Paulo, para firmar o contrato da Parceria Pública Privada (PPP).

"A decisão aconteceu depois de análise aprofundada da documentação, que indicou a inexistência de elementos técnicos capazes de comprovar o atendimento de todos os requisitos mínimos para a assinatura do contrato", alegou a comissão, em nota no site da prefeitura. O consórcio que havia feito o maior lance é formado pela Quantum Engenharia, GCE SA, Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano, STE Serviços Técnicos de Engenharia, única gaúcha no leilão.

Com isso, o consórcio POA Luz, composto pelas empresas Enel X Brasil, Selt Engenharia, Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, foi convocado para ratificar a proposta feita no leilão e apresentar os documentos de qualificação, que deve ocorre em sessão pública no dia 21. No consórcio que poderá assumir, caso atenda às condições do edital, está a maior empresa de energia do mundo, a italiana Enel X.

Na sessão na B3 em 29 de agosto , o POA Luz ofertou R$ 1,79 milhão. O edital previa R$ 3,21 milhões como valor máximo mensal que a prefeitura pagaria mensalmente pelo serviço. O consórcio I.P. Sul havia oferecido R$ 1,75 milhão, que foi o menor preço e 45,64% abaixo do teto. Oito grupos haviam sido habilitados para a disputa, entre empresas e consórcio.

Com o preço ofertado, o segundo colocado, caso seja qualificado, receberá quase R$ 430 milhões do município por 20 anos de concessão.

A PPPP prevê a troca dos mais de cem mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED, reduzindo em 50% a conta de luz. Hoje a conta da iluminação é em torno de R$ 30 milhões por ano.