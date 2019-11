Homicídios caem 25,4% de janeiro a outubro no Rio Grande do Sul

Os homicídios tiveram queda de 25,4% no Rio Grande do Sul entre janeiro e outubro este ano. Dados divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública aponta que foram 1.490 registros, ante 1.997 dos dez primeiros meses de 2018.

A pasta indicou que a redução significa que uma 1,6 morte deixasse de ocorrer por dia, fazendo a relação entre o número absoluto de 330 homicídios a menos no período. É o menor número de mortes desde 2009, quando foram registrados 1.466 casos.

Na nota com os dados, a pasta indica que o recuo é efeito da estratégia de focar o combate a crimes nos 18 municípios que concentram os índices mais elevados de criminalidade, com 71% das mortes violentas nos últimos 10 anos. Com isso, indica a secretaria, o impacto é verificado no saldo geral de mortes.

Outro crimes destaco que tem redução é o de roubo de veículos, que teve queda de 32% de janeiro a outubro. Foram 4,4 mil ocorrências a menos neste período frente aos dez primeiros meses de 2018. Foi o maior recuo percentual da série histórica, afirma o relatório divulgado.

Segundo o levantamento, 9.461 motoristas tiveram carros, motos, ônibus e caminhões levados por assaltante, ante 13.916 de 2018. Somete em outubro a queda foi de 41,8% nos casos, passando de 1.369 roubos em outubro de 2018 para 797 no mês passado.

Metade dos roubos de veículos registrados ocorreu em Porto Alegre. Foram 3.085 ocorrências a menos na comparação com 2018. De 7.195 casos no ano passado, o crime passou a 4.110 registros neste ano, redução de 42,9%.

O total de feminicídios caiu de 93 no ano passado para 82, uma baixa de 11,8%. As tentativas de assassinato de mulheres em razão do gênero caíram 4,7%, de 301 para 287. O mesmo percentual de retração foi registrado entre as lesões corporais, que passaram de 17.657 para 16.828. Os estupros diminuíram de 1.496 para 1.351 (-9,7%) e as ameaças, de 31.325 para 30.729 (-1,9%).