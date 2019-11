Trensurb abre consulta pública sobre concessão de espaços publicitários

A Trensurb abriu consulta pública sobre a concessão de espaços comerciais publicitários em áreas como estações, dentro dos trens e ao longo dos trilhos. A consulta foi aberta na quarta-feira (6), com regras divulgadas no Diário Oficial da União (DOU). As pessoas podem acessar detalhes do projeto para recebimento de questionamentos, comentários e sugestões.