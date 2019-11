Naufrágio deixa três mortes e um desaparecido no litoral sul gaúcho

Um naufrágio no litoral sul do Rio Grande do Sul deixou pelo menos três mortos e um desaparecido. Três pessoas foram resgatadas com vida pela Marinha. A embarcação pesqueira naufragou às 6h40min entre a Praia de Sarita e o Farol de Sarita, em São José do Norte.

As informações são do Comando do 5º Distrito Naval, que atua na região. Sete tripulantes estavam no barco. Uma aeronave e uma embarcação da Marinha auxiliaram no resgate dos tripulantes. Segundo o 5º Distrito Naval, as buscas pelo sétimo ocupante da embarcação continuam.