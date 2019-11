Chuva causa alagamentos e transtornos em rodovias gaúchas

A chuva forte que cai em algumas regiões do Rio Grande do Sul causa alagamentos e transtornos em rodovias gaúchas. No Vale do Taquari, na região de Lajeado, houve alagamento da pista.

Um caminhão baú virou no km 347 da BR-386, no sentido Capital-interior. Segundo a concessionária CCR ViaSul, o veículo está no canteiro central da estrada. Devido à chuva, não há previsão de retiradas.

Outra queda de barreira deixa a RSC-453 em trânsito intercalado no km 64, em Westfália. Equipes da EGR e Bombeiros Voluntários de Teutônia estão no local fazendo a sinalização do trecho.

A chuva é intensa também na região da serra gaúcha, na BR-470. Em Porto Alegre, foi emitido alerta sobre a elevação do nível do Lago Guaíba. Ruas já alagam na região das ilhas.