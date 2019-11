Fepam emite licença para projetos de pirólise em duas cidades

A Divisão de Resíduos Sólidos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu autorização para dois projetos de pirólise. Essa tecnologia busca a redução da quantidade de resíduos gerados, reutilização e reciclagem, além do controle de possíveis efeitos ambientais. Em Canoas, os produtos gerados serão gás, óleo combustível e carvão. Em Farroupilha, serão óleo, gás, piche, carvão, metais e lodo do sistema lavador de gases. Estas são as primeiras unidades piloto de pirólise autorizadas para testes no Estado.