Portal de serviços digitais já está disponível aos gaúchos

Consulta de situação de perícia em veículos, guia eletrônica de pagamento para retirada de veículo em depósito, Certificado de Licenciamento digital e alerta de furto e roubo virtual foram apenas algumas das novidades apresentadas pelo governo do Estado ontem, durante o lançamento do portal unificado de serviços digitais RS.GOV.BR, no Palácio Piratini em Porto Alegre. Ao todo, são 95 funcionalidades em uma única plataforma, e a meta do governo é, até o final de 2022, disponibilizar 243 serviços.

Conforme o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, responsável por apresentar as funcionalidades do sistema, a iniciativa não descarta os serviços físicos, mas moderniza e desburocratiza as atividades desenvolvidas pelo Estado. "O objetivo da plataforma é ressignificar a relação do Estado com a população por meio das transformações digitais", afirmou. "Essa é uma nova forma de relacionamento, na qual trabalhamos com o conceito de 'governo na palma da mão do cidadão'", disse.

A ideia, segundo o governador Eduardo Leite, é simplificar o atendimento à população. "Temos que aproveitar essa revolução que a internet proporciona, porque ela nos dá a possibilidade de desburocratizar os serviços. Unificar as atividades em uma única plataforma propicia facilidade e agilidade para todos".

Atualmente, o governo conta com 109 websites, 16 aplicativos e seis centrais de serviço. A atual gestão justifica a unificação como uma tentativa de racionalizar conteúdos e criar um caminho mais fácil ao cidadão. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégia e suas vinculadas, Escritório de Desenvolvimento de Projetos e Procergs.

Conheça algumas das opções

Consulta de Situação de Perícias em Veículos: possibilita ao cidadão pesquisar a situação das perícias em veículos que estão sob a custódia do Estado, bem como os que estão em depósitos.

Guia Eletrônico de Pagamento para retirada de veículo em Depósito: emissão de guia de arrecadação para pagamento de taxas referentes a despesas com remoção e depósito, para quem teve o veículo recolhido pelo Detran-RS.

Apresentação virtual do condutor: é o serviço do Detran-RS para que o proprietário do veículo (somente pessoa física) indique o motorista responsável por uma determinada infração de trânsito, o que deve ser confirmado pelo motorista indicado, via sistema.

Escola RS: por esse sistema, é possível acompanhar a vida do estudante em tempo real, bem como a evasão escolar.

Chamar 192 - Samu: O aplicativo utiliza informações previamente cadastradas e os dados de GPS para indicar ao Samu a localização do solicitante. Pode, inclusive, ser acionado por um familiar para um outro endereço.

Gestão de Sistemas Sociais: O Sistema de Gestão de Programas Sociais (Pró-Social RS) é o suporte para a gestão integrada das ações sociais entre o terceiro setor e o poder público - federal, estadual e municipal, visando ao desenvolvimento através do aumento da capacidade de inserção social e produtiva, reduzindo-se assim a pobreza e as desigualdades.

CRVL Digital: É a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), gerada em um smartphone ou outro dispositivo móvel.

Alerta de Furto e Roubo: O proprietário registra um alerta no sistema, que fica visível para as autoridades policiais imediatamente após o fato. Após isso, tem até 72 horas para registrar a ocorrência policial para o veículo furtado/roubado.