Governo lança portal de serviços digitais

O governo do Estado lança hoje, a partir das 11h, o portal unificado de serviços digitais RS.GOV.BR. Em cerimônia no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, serão apresentados os novos serviços de Consulta de Situação de Perícias em Veículos (Instituto-Geral de Perícias), o Guia Eletrônico de Pagamento para retirada de veículo em Depósito, apresentação virtual do condutor e CRLV Digital (Detran), Escola RS (Secretaria de Educação), Chamar 192 - Samu (Secretaria da Saúde), Gestão de Sistemas Sociais (Secretaria de Trabalho e Assistência Social) e Alerta de Furto e Roubo (Secretaria da Segurança Pública).