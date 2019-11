Sobe para 12 o número de cidades que decretaram emergência após chuvas no RS

O número de cidades gaúchas que decretaram situação de emergência subiu devido às chuvas e os fortes ventos que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Dos 14 municípios afetados, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã desta segunda-feira (4), já são 12 em estado de emergência. No balanço anterior , eram nove no total.

Ao todo, são 6,1 mil pessoas e 1,3 mil residências afetadas pelos temporais. Em Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, Rosário do Sul, Lagoa Vermelha e Pelotas, 495 pessoas encontram-se desalojados ou desabrigados. A virada do tempo causou vendavais, chuvas fortes e alagamentos na região sul do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de novos temporais. Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, vento de até 100 km/h e queda de granizo.