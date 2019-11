Sobe o número de desabrigados no Rio Grande do Sul após temporais

O número de pessoas afetadas pela chuva aumentou no Rio Grande do Sul devido aos temporais que atingem o Estado desde a última semana. De acordo com boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde deste domingo (3), são 264 gaúchos desabrigados e outros 235 desalojados. No balanço anterior, eram 213 no total.

A chuva no fim de semana ajudou a aumentar os estragos. São pelo menos 1,7 mil residências afetadas e 6,9 mil com registro de danos. Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, Rosário do Sul, Lagoa Vermelha e Pelotas são os municípios onde os moradores precisaram deixar as suas casas. Rosário do Sul tem o maior número de desabrigados, somando 168.