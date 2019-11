Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro e é controlado; não há vítimas

Um princípio de incêndio atingiu o prédio do Hospital Balbino, na zona norte do Rio, no início da tarde deste domingo (3). Inicialmente, a brigada de incêndio do hospital começou o combate às chamas e, em seguida, recebeu reforço do Corpo de Bombeiros. Segundo informações da assessoria do Balbino, não houve vítimas.

O princípio de incêndio começou às 14h48min, no sistema de ar-condicionado do setor de informática e telefonia, situado no 7º andar do edifício. O plano de segurança foi acionado, garantindo a retirada de pacientes e acompanhantes, que foram alocados no térreo e no lado de fora do hospital.

"Não houve paciente ferido nem transferência de paciente para outros hospitais da região. No momento do incidente, 92 pacientes estavam no prédio. Os pacientes continuam em atendimento de suas patologias e já estão retornando à internação para continuação do seu tratamento de origem no próprio Hospital Balbino", diz uma nota divulgada pela assessoria do hospital.

Em 12 de setembro, um incêndio no Hospital Badim, no bairro Maracanã, deixou um total de 20 pessoas mortas, sendo que vários pacientes morreram dias depois, em decorrência das consequências da tragédia.

Agência Brasil