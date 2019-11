Mega-sena vai até segunda-feira com prêmio de R$ 40 milhões

As Loterias Caixa irão distribuir até R$ 69 milhões até a próxima terça-feira (5). Destes, R$ 40 milhões serão sorteados pela Mega-Sena na segunda-feira (4). O sorteio foi prorrogado devido ao feriado de Finados, que vai cair no sábado (2), e aceitará apostas até o dia do sorteio. Aplicado na poupança da Caixa, o prêmio poderá render mais de R$ 126 mil por mês.