Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Finados

O feriado do Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), terá funcionamento diferenciado de shopping centers e supermercados em Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre destacou que cemitérios municipais também terão alteração na programação. Agências bancárias não abrem nos fins de semana. Já as lotéricas estarão fechadas neste sábado.

O comércio de rua poderá funcionar normalmente, segundo o Sindilojas Porto Alegre. Empresas que tiverem que convocar funcionários devem expor a Certidão de Abertura para Domingos e Feriados no local. As lojas que não tiverem a certidão podem abrir, porém sem empregados, apenas o dono.

Os supermercados devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários especiais. Os shopping centers devem seguir a programação usual dos domingos, fechando um pouco mais cedo. O Mercado Público fecha e só reabre na segunda-feira (4).

cemitérios Tristeza (rua Liberal, 19), São João (rua Ari Marinho, 297) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) não fecharão ao meio-dia e permanecerão abertos das 8h às 18h. No São João, maior cemitério da Capital, serão realizadas três missas na área próxima à caixa d'água - às 8h30min, às 10h e às 16h. Cemitérios privados oferecerão missas campais, procissões e outras atividades, coordenadas pela Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios (Asbrace). Confira a programação completa

Devido à expectativa de grande movimentação, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preservará os acessos principais aos cemitérios para auxiliar na circulação de veículos e pedestres. Duas linhas especiais de transporte coletivo serão ativadas: a 297 – Cemitério/Especial, que sai da avenida Borges de Medeiros; e a 398.9 – Jardim da Paz/Finados, que parte da avenida Salgado Filho e segue até a avenida João de Oliveira Remião.

O clima deve trazer chuvas e temperaturas elevadas no fim de semana. No feriado, a variação é de 20ºC a 29ºC, com rápidas chuvas durante o dia e à noite. No domingo, chove o dia inteiro e a expectativa é de mínimo de 18ºC e máximo de 24ºC.

Os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá à população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas. Nas unidades de saúde, o atendimento será retomado segunda-feira, a partir das 8h, além de quatro unidades que funcionam em horário estendido - Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo, Unidade de Saúde Tristeza e Unidade de Saúde Ramos, até as 22h.