Mais de 227 mil permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul após temporais

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a terça-feira (29) ainda causam transtornos no Estado. Na manhã desta quinta (31), 227,7 mil clientes permaneciam sem luz devido a novas ocorrências de chuva forte e ventania em diversas regiões. De acordo com os últimos balanços das concessionárias, são, pelo menos, 170 mil pontos afetados na área da RGE e outros 57,7 mil na região da CEEE.

Os maiores reflexos do mau tempo são sentidos na região da Campanha, Fronteira Oeste, Sul e Litoral. Em Dom Pedrito, município mais atingido pelos temporais e que chegou a decretar situação de emergência, o trabalho contou com apoio de homens do exército na remoção de árvores e galhos da rede elétrica.