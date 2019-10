Número de residências sem luz sobe para mais de 140 mil

O número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul subiu para 140,7 mil no fim da tarde desta quarta-feira (30). Segundo as concessionárias de energia, são 94 mil pontos sem luz na área da RGE e 46,7 mil da CEEE.

Os temporais de terça-feira (29) afetaram principalmente os municípios Santana do Livramento, São Gabriel e Santa Maria. Além da região da Campanha e do Centro-Oeste, a Serra também concentra parte dos danos registrados pela RGE.

Na área de abrangência da CEEE, o número de pontos sem luz baixou no começo da tarde. Segundo publicação oficial, as áreas mais afetadas são a região carbonífera, campanha (Dom Pedrito, Bagé, Lavras do Sul), litoral (Tavares), Região Sul (Canguçu e Morro Redondo), além da Costa Doce.

De acordo com último balanço da Defesa Civil estadual, divulgado às 11h, são 5.531 pessoas afetadas pela chuva no Estado e 1.316 residências danificadas.