Seduc abre rematrículas na rede estadual de ensino

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) já está realizando as rematrículas para o ano letivo de 2020 na rede estadual de ensino. O recadastro é feito de forma automática para alunos com 75% ou mais de frequência em sala de aula. Para estudantes com índice inferior a 75% de frequência, será necessária a presença de pais e responsáveis na escola, caso o estudante seja menor de idade, para a realização do procedimento de forma presencial.

Pela primeira vez, os alunos maiores de idade que tiveram suas matrículas canceladas por infrequência em 2019, serão considerados alunos novos em 2020. O processo será realizado on-line pelo site da secretaria (https://educacao.rs.gov.br).

Quem quiser ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal e Educação Profissional, deve ficar atento ao prazo de 1 a 24 de novembro.