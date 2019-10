Temporal causa estragos no Estado; Dom Pedrito decreta situação de emergência

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O mau tempo que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (29) deixou estragos em diversas cidades. A Prefeitura de Dom Pedrito decretou situação de emergência após o temporal que atingiu o município da Campanha gaúcha. A chuva e o vento forte destelharam dezenas de casas, derrubaram árvores, postes de luz e causaram alagamentos.

Ainda não foram contabilizados o números de residências atingidas, de acordo com a prefeitura. Equipes das secretarias de Obras e Desenvolvimento Social trabalham para ajudar os atingidos.

Equipes da Defesa Civil estadual estão se deslocando para Bagé, Santana do Livramento e Dom Pedrito para ajudar na recuperação dos estragos. Um balanço parcial de número de pessoas e municípios atingidos deve ser divulgado pelo órgão até o fim da manhã.

Em Porto Alegre, o vendaval derrubou árvores em diversos pontos durante a madrugada. Alguns bairros ficaram sem luz. O mau tempo teve reflexos no trânsito. Na manhã desta terça, semáforos estavam fora de operação na avenida Protásio Alves, causando lentidão.

De acordo com a CEEE, a região da Campanha chegou a contabilizar 300 mil clientes sem luz por volta das 4h. Por volta das 9h30min, o número de unidades caiu para 146 mil. As regiões mais atingidas são Campanha e Sul do Estado.

Na Campanha, são 48 mil clientes da concessionária atingidos, especialmente de Dom Pedrito e Bagé. Na região Sul, próximo a Pelotas, são 42 mil. Outros 35 mil clientes são afetados na Região Metropolitana da Capital, em Guaíba, Porto Alegre e Viamão. Na região Centro-Sul, próximo a Camaquã, são 11 mil pontos sem luz e, no Litoral Norte e no Litoral Sul, outros 5 mil clientes em cada região.

Na segunda-feira (28), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para as possibilidades de temporal no Estado. O boletim indicava chuva forte, queda de granizo e vento de até 100km/h.