Daer abre seleção emergencial para 45 servidores

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação emergencial de 45 servidores. O período de inscrições para a disputa das vagas segue até 7 de novembro de 2019.

Serão contratados 37 especialistas rodoviários para exercer as funções de engenheiro civil e químico. Além disso, serão admitidos oito técnicos rodoviários com formação em estradas, transporte de carga, secretariado e hidrologia. Os salários variam de R$ 1.458,07 a R$ 5.535,80, acrescidos de gratificação de produtividade rodoviária que chega a 35% desse valor, para carga horária semanal de 40 horas.

Os classificados serão nomeados para exercer as atividades na sede do Daer, em Porto Alegre, e nas superintendências regionais no Interior. Os editais podem ser acessados em https://ibrasp.selecao.net.br/index/1/.