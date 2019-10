Aulão no auditório Araújo Vianna prepara para provas do Enem 2019

O primeiro dia do Exame do Ensino Médio (Enem) será no próximo domingo (3) e ainda é possível dar uma última passada em conteúdos. Para facilitar a vida de muitos inscritos, o grupo Unificado, UniRitter e prefeitura de Porto Alegre organizam a SuperAula Enem, que está na quinta edição. O palco será o auditório Araújo Vianna, no bairro Bom Fim. Os organizadores esperam lotação nesta quinta-feira (31) a partir das 15h.