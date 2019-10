Trabalhadores ligados ao Imesf dão ultimato a Marchezan

Os trabalhadores vinculados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) de Porto Alegre, representados por Sindisaúde-RS, Simers, Sergs, Soergs e Sindacs, decidiram, em assembleia, dar um ultimato ao prefeito Nelson Marchezan Júnior antes de entrarem em greve geral por tempo indeterminado.

Os funcionários esperam que o governo municipal se reúna com as categorias até 31 de outubro. Se o encontro não ocorrer, deverão paralisar suas atividades de forma "generalizada e por tempo indeterminado". Ao menos 1.840 trabalhadores do Imesf deverão ser demitidos em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a lei que criou o instituto.