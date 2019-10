Hemocentro e Farmácia do Estado fecham hoje

Diversos serviços públicos estaduais não funcionarão hoje em razão do Dia do Funcionário Público. Um decreto estadual estabeleceu que, em razão da data, o funcionalismo estadual terá ponto facultativo.

Assim, órgãos e unidades do governo do Estado estarão fechados, mas empresas estatais terão funcionamento normal. O atendimento da Polícia Civil se dará em regime de plantão, e tanto o Hemocentro quanto a Farmácia de Medicamentos Especiais, ambos em Porto Alegre, estarão fechados. As agências do Tudo Fácil e o Centro Administrativo também não abrirão as portas. A lista completa do que estará fechado pode ser acessada em www.estado.rs.gov.br.